Obama, Bush e Clinton a funerali Lewis (Di giovedì 30 luglio 2020) WASHINGTON, 29 LUG - Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funerali dell'ex deputato John Lewis, icona della lotta per i diritti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - WASHINGTON, 29 LUG - Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funerali dell'ex deputato John Lewis, icona della lotta per i ...