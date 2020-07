Obama attacca Trump ai funerali di John Lewis: “Chi è al potere vuole scoraggiarci a votare” (Di giovedì 30 luglio 2020) Obama contro Trump Durante l’ultima cerimonia di addio a John Lewis, difensore pacifista dei diritti civili morto lo scorso 18 luglio, l’ex presidente Usa Barack Obama ha attaccato il suo successore Donald Trump, grande assente al funerale. Parlando di democrazia in pericolo davanti a una platea in cui erano seduti anche altri due ex presidenti, George W. Bush e Bill Clinton, Obama ha detto: “So che questa cerimonia è per celebrare la memoria di John Lewis e che alcuni potrebbero dire che non dovremmo soffermarci su certi aspetti ma John ha speso la sua vita per combattere gli attacchi alla democrazia in America, proprio come quelli che vediamo circolare in questo ... Leggi su tpi

gmaitila : Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare' - marcoprat : #Obama attacca #Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare' - giure99 : Obama come Salvini Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare”… - KovalevskyMasha : Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare'… - rosatoeu : Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare'. Ad Atlanta l'addio… -