Nuovo amore per Letizia Paternoster, lui è Alessandro Graziani: il ‘tentatore’ che ha stregato Serena Enardu (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Nuovo amore per Letizia Paternoster, questa volta è stata proprio la ciclista azzurra della Trek-Segafredo ad ufficializzare la sua relazione con Alessandro Graziani, giocatore di pallavolo di Serie A famoso anche per i suoi trascorsi in tv. Corteggiatore a Uomini e Donne della tronista Giovanna Abate e tentatore nel reality show ‘Temptation Island‘, Graziani è finito sotto i riflettori per essersi inserito nella storia tra Serena Enardu e Pago, causandone la rottura. Adesso l’inizio di una nuova storia con Letizia Paternoster, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha aperto il proprio cuore: “sono fidanzata con una persona di cuore, rispettosa, che ... Leggi su sportfair

