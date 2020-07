Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, proseguono trasferimenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – proseguono i trasferimentidall'hotspot di Lampedusa da giorni al collasso mentre intanto non si arrestano gli sbarchi di migranti sull'isola.Quattro piccole imbarcazioni, con a bordo complessivamente 47 migranti, sono giunte stamane direttamente a Lampedusa. Mentre la Guardia di finanza ha intercettato al largo due barchini, con a bordo complessivamente una trentina di migranti, tra cui donne e bambini. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

