Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, proseguono trasferimenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – proseguono i trasferimentidall’hotspot di Lampedusa da giorni al collasso mentre intanto non si arrestano gli sbarchi di migranti sull’isola.Quattro piccole imbarcazioni, con a bordo complessivamente 47 migranti, sono giunte stamane direttamente a Lampedusa. Mentre la Guardia di finanza ha intercettato al largo due barchini, con a bordo complessivamente una trentina di migranti, tra cui donne e bambini. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Si intensificano gli sbarchi di clandestini dall'Africa sulle coste Italiane. In una nota, l'europarlamentare della Lega, Matteo Adinolfi, sottolinea come la situazione rischia di diventare esplosiva.