Nuovi poveri: “4 italiani su 10 da ottobre non avranno i soldi per fare la spesa” (Di giovedì 30 luglio 2020) Baratro povertà assoluta per altre 2,1 milioni di famiglie. A lanciare l’allarme è il focus Censis-Confcooperative ”Covid da acrobati della povertà a Nuovi poveri. Ecco il rischio di una nuova frattura sociale”. Dalla ricerca emerge infatti che sono 2,1 milioni le famiglie con almeno un componente che lavora in maniera non regolare. Questo in base a una elaborazione Censis su dati Istat. Di queste ben 1.059.000 di famiglie vivono esclusivamente di lavoro irregolare (sono il 4,1% sul totale delle famiglie italiane). Di queste, più di 1 su 3, vale a dire 350 mila, è composta da cittadini stranieri. Un quinto ha minori fra i propri componenti, quasi un terzo è costituita da coppie con figli, mentre 131 mila famiglie possono invece contare soltanto sul lavoro non regolare dell’unico ... Leggi su secoloditalia

rtl1025 : ?? Con l'emergenza provocata dal #Coronavirus sono 2,1 milioni in più le famiglie italiane a rischio #povertà assolu… - SecolodItalia1 : Nuovi poveri: “4 italiani su 10 da ottobre non avranno i soldi per fare la spesa” - StampToscana : Autunno da pacchi alimentari, 4 milioni di nuovi poveri - Antonel23399615 : RT @FeliceAquila: La metà degli italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche. (non andrà be… - MariellaMioBea : RT @FeliceAquila: La metà degli italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche. (non andrà be… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi poveri Autunno da pacchi alimentari, 4 milioni di nuovi poveri StampToscana Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: a Treviso maxi focolaio in centro accoglienza

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 30 luglio. I nuovi casi di Covid-19 sono 288, le vittime sono 6. C’è l’okay del Cdm alla proroga dello stato di emergen ...

Una consulenza da 22mila euro per Luca Marsico, ex socio di Fontana: nuovo caso in Regione Lombardia

Con una delibera del 28 maggio Aler, l’azienda per l’edilizia residenzale controllata da Regione Lombardia, nominava nel suo organismo di vigilanza, con stipendio di 22mila euro annui, l’ex socio dell ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 30 luglio. I nuovi casi di Covid-19 sono 288, le vittime sono 6. C’è l’okay del Cdm alla proroga dello stato di emergen ...Con una delibera del 28 maggio Aler, l’azienda per l’edilizia residenzale controllata da Regione Lombardia, nominava nel suo organismo di vigilanza, con stipendio di 22mila euro annui, l’ex socio dell ...