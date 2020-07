«Nuovi picchi legati ai giovani che abbassano la guardia» (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ipotesi era già saltata fuori e ora arriva la conferma dell’Oms grazie a una serie di prove. Già ieri il direttore dell’ufficio europeo Hans Kluge aveva parlato dei giovani che «vogliono vivere l’estate ma hanno una responsabilità verso i genitori, i nonni e la comunità». L’aumento dei contagi nelle fasce d’età più basse, con picchi e risalite in tutta Europa, dipende dai ragazzi che pensano di essere invincibili ma non lo sono: «Possono essere infettati; i giovani possono morire; e i giovani possono trasmettere il virus agli altri», ricorda il dottor Tedros – direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità -. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

