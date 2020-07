Novanta giorni all'alba, a Trump resta solo la carta della paura (Di giovedì 30 luglio 2020) A Novanta giorni dalle elezioni americane, ci si chiede se Donald Trump riuscirà a rimontare il distacco da Joe Biden sì da ripetere l’exploit che nel 2016 lo portò alla Casa Bianca. I sondaggi, oggi, danno il democratico in vantaggio di 6-10 punti su scala nazionale, e - più significativo per il risultato finale – in testa anche negli Swing States, Pennsylvania (+2), Michigan (+4) e Wisconsin (+5), dove fu sconfitto di misura nelle passate presidenziali.L’arma che il presidente utilizza con spregiudicatezza è la paura. È il nemico interno che metterebbe in pericolo l’American Dream del popolo. Nelle città, nei sobborghi e nelle campagne, i criminali (di colore) assediano le famiglie americane, innanzitutto le donne bianche del ceto medio che ... Leggi su huffingtonpost

