Notti dell’Archeologia | viaggio nel tempo alla scoperta di Saturnia

Metti una sera d'estate per scoprire uno dei borghi millenari della Maremma, Saturnia famosa per le sue terme ma anche per essere stata una delle città più antiche della Toscana con radici che affondano fin dall'età del bronzo. E' questo l'obiettivo dell'evento "Una notte lunga 2000 anni" organizzato sabato 1 agosto dall'Ufficio Cultura del Comune di Manciano (Gr), e che rientra nel programma delle Notti dell'Archeologia promosse dalla Regione Toscana, iniziativa che vede l'adesione dei Musei di Maremma, la rete che riunisce oltre 50 tra musei, aree archeologiche e sedi espositive pubbliche e private della provincia di Grosseto. Si tratta di una suggestiva visita guidata in notturna alle testimonianze storiche di Saturnia

