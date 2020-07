Notte da crisi di nervi sulle commissioni tra grillini, renziani e Leu: alla Lega due presidenti, salta Grasso. Passa a fatica Marattin (Di giovedì 30 luglio 2020) Finisce una Notte di bagarre e tensioni in Parlamento per il rinnovo di 28 presidenze di Commissione di metà legislatura. Le ultime caselle si sono riempite solo in piena Notte alla Camera, con la Lega arrivata a occupare i banchi della Commissione Giustizia, mentre al Senato sono saltati i nervi nella maggioranza, che si è vista sfilare due presidenze finite alla Lega, tra le quali quella della Commissione Giustizia che doveva andare a Pietro Grasso di Leu. Camera A Montecitorio si sono fatte le 2 di Notte per arrivare alla nomina del grillino Mario Perantoni alla presidenza della Commissione Giustizia, dopo un ballottaggio con il renziano Catello Vitiello. Nelle ... Leggi su open.online

