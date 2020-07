‘Non è tanto il caldo, ma l’umidità’: è di nuovo quel periodo dell’anno (Di giovedì 30 luglio 2020) “Oh, è arrivato il caldo…”. “Era ora”. “Beh sì, dai… oh ciao”. “Ciao”. Segue rumore di ciabatte che si allontanano sotto il portico. Infradito, per la precisione. La mente sudata fradicia torna agli anni precedenti e rievoca nomi terribili e spiacevoli quali Scipione, Caronte, Lucifero, Etrom o la gettonatissima frase contemporanea: “Un caldo così non lo faceva dal duemilatré”. E via coi ricordi. E via col sudore. Il caldista o, meglio, l’allertacaldista ama ricordare quando e quanto faceva caldo con aneddoti sempre uguali e adora fare roventi paragoni tra le diverse tipologie di afa alle quali i suoi concittadini sono sopravvissuti. Gli allertacaldisti di una certa età più al passo coi tempi, sin dalle prime ore ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcotravaglio : Ogni tanto mi diverto a scorrere i commenti sulla mia pagina Facebook e provo pena non tanto per le persone razioci… - NicolaPorro : Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo person… - Fedez : Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia… - DoctorDeathStar : Ma non per questo possiamo sempre vendere giocatori al suono di “Tanto si può giocare a calcio anche senza Tizio.”… - SantinomySm : @Gobba_84 Cara Gobba non é proprio cosi..aver già vinto lo scudetto non giustifica un'umiliazione come ieri..certam… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Non tanto Coronavirus: «non è nato a Wuhan, Trump si scusi» La Legge per Tutti