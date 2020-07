Non crede al Covid-19 e organizza una festa in famiglia: tutti contagiati e muore la suocera (Di giovedì 30 luglio 2020) Non credeva che fosse vero e che potesse addirittura uccidere: Tony Green, 43enne di Dallas (Texas) ha violato tutte le regole durante il lockdown fino ad organizzare un party con suoceri, nonna e sorelle. Alla fine, si è dovuto ricredere sul pericolo rappresentato dal coronavirus: 14 membri della stessa famiglia - ovvero tutti i partecipanti alla festa - si sono ammalati (compreso lui) e la suocera è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. La vicenda è stata riportata dai media internazionali, come NBC e Daily Mail. Al giornale locale “Dallas Voice” Tony Green, grande supporter di Donald Trump, ha dato la sua versione della storia in un articolo scritto di suo pugno dal titolo “La dura lezione nella ... Leggi su huffingtonpost

