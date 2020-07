Non crede al Coronavirus e fa festa in famiglia: tutti contagiati e suocera morta (Di giovedì 30 luglio 2020) . Lui: credevo fosse una bugia dei democratici per screditare Trump credeva che il virus non esistesse e ha violato tutte le norme del lockdown fino a fare una festa in famiglia in cui sono rimasti tutti contagiati e la suocera ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Non crede al Covid-19 e organizza una festa in famiglia: tutti contagiati e muore la suocera - FiorellaMannoia : Alla vigilia delle ferie estive,come da manuale, arriva la notizia.Tutti, gli sforzi di questi anni,tutte le transa… - WRicciardi : questa è un’epidemia darwiniana - vds2019 : RT @BelpietroTweet: In Germania hanno il triplo, o forse il quadruplo, di nuovi casi di coronavirus. Però ad Angela Merkel non passa neanch… - _Alessandria_ : RT @CesareSacchetti: Prima i media scrissero che un tizio che non credeva al virus, è morto di Covid. Ora scrivono che una suocera di un 'n… -