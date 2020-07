"Non è andata bene, non potrò mai scordarlo". William, lo sconcertante regalo a Kate Middleton: "Non so perché lo ho fatto" (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di confessioni per il principe William, che nel corso di un'intervista alla radio della Bbc he rivelato quale è stato il peggior regalo fatto a Kate Middleton: un paio di binocoli. Un dono fatto a quella che sarebbe diventata sua moglie quando ancora erano all'inizio della relazione: "Una volta ho portato a mia moglie un binocolo - ha spiegato il duca di Cambridge -. Non me lo lascerà mai dimenticare. è stato all'inizio del corteggiamento". William ha poi scherzato, spiegando che proprio quel dono avrebbe fatto scattare la scintilla: "A quel punto si è innamorata di me", ha spiegato. Quando gli hanno chiesto perché mai avesse regalato un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Non è ‘Non è tanto il caldo, ma l’umidità’: è di nuovo quel periodo dell’anno Il Fatto Quotidiano San Pierino, approvato piano da 1,4 milioni per la srt 436

"Vista dunque la criticità del tratto, che ha una larghezza non idonea agli elevati volumi di traffico che vi transitano, la Regione ha deciso di sostenere il Comune di Fucecchio nella messa in ...

Hong Kong, attivisti pro-democrazia esclusi dal voto. Fuori anche Wong, uomo da 30mila preferenze

Le elezioni ci saranno a settembre se la pandemia continuerà ad essere contenuta, ma 12 degli attivisti pro-democrazia di Hong Kong non potranno partecipare perché sono stati “squalificati”. Decine di ...

