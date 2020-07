Nominato vertice Roma Multiservizi, Iannucci nuovo Amministratore Delegato e Presidente (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Con l’approvazione del bilancio 2019 e la nomina dei nuovi organi sociali, cambia la governance di Roma Multiservizi, l’azienda Romana per i servizi integrati (pulizia, manutenzioni, ecc.) partecipata al 51% da AMA S.p.A. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ridotto da cinque a tre membri per ridurre i costi oltre che semplificarne i lavori e risulta così composto: Vincenzo Iannucci, già consigliere, cinquantanovenne, commercialista con esperienza trentennale e specializzazione in ristrutturazione di imprese, assume la carica di Presidente al posto del Generale Raponi divenendo anche Amministratore Delegato; confermati come membri del Cda Riccardo Romano, ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Nominato vertice #Roma Multiservizi, Iannucci nuovo Amministratore Delegato e Presidente… - HLstampa : RT @ToscanaEnergia: Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia (Gruppo Italgas) ha nominato Bruno Burigana Amministratore delegato… - VittorioGhione : RT @ToscanaEnergia: Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia (Gruppo Italgas) ha nominato Bruno Burigana Amministratore delegato… - ToscanaEnergia : Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Energia (Gruppo Italgas) ha nominato Bruno Burigana Amministratore deleg… - cronacacaserta : Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Caserta, nominato il Colonnello Giuseppe Furciniti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nominato vertice Nominato vertice Roma Multiservizi, Iannucci nuovo Amministratore Delegato e Presidente RomaDailyNews Modica. Assolto il Sindaco dall’accusa di danno erariale

La nomina di Annamaria Aiello, avvenuta nel 2016, è risultata motivata e coerente con lo scopo perseguito dalla legge che intende assicurare un adeguato supporto allo svolgimento della funzione ...

Non ci fu danno erariale a Modica: assolto il sindaco Abbate sulla nomina della Aiello ad esperto

La nomina di Annamaria Aiello ... allo svolgimento della funzione propria dell’organo politico, collocato al vertice dell’Ente Locale. La Magistratura contabile, assolvendo il Sindaco Abbate ...

La nomina di Annamaria Aiello, avvenuta nel 2016, è risultata motivata e coerente con lo scopo perseguito dalla legge che intende assicurare un adeguato supporto allo svolgimento della funzione ...La nomina di Annamaria Aiello ... allo svolgimento della funzione propria dell’organo politico, collocato al vertice dell’Ente Locale. La Magistratura contabile, assolvendo il Sindaco Abbate ...