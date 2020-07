Nola, scelto un pezzo da novanta come ds: mercato nelle mani di Gigi Pavarese (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – La società Nola comunica che affiderà, il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Luigi Pavarese. Pavarese, nato ad Avellino il 23 marzo 1965, da direttore ha lavorato al fianco di Antonio Sibilia ad Avellino, a Napoli contribuendo a formare la squadra in cui giocava anche Maradona e a Torino. Dopo Torino, Pavarese ha lavorato per Messina, Catanzaro, Lanciano, Juve Stabia, Casertana e Modena, rivestendo anche per alcuni mesi il ruolo di direttore sportivo del Paniliakos. “Siamo molto felici di accogliere Gigi nel nostro team di lavoro – ha dichiarato il Presidente del Club Alfonso De Lucia. Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto ... Leggi su anteprima24

Fermato dagli uomini del commissariato di Secondigliano (diretto dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). Fermo poi convalidato dal gip di Nola. Carlo Piccolo, 31enne di Pomigliano d’Arco, è rit ...

Nola – Università, tiene banco la questione sede

Tiene banco a Nola la discussione sul ritorno dell’Università “Parthenope” in città, con politica, addetti ai lavori e attivismo cittadino pronti ad indagare sulle opportunità offerte dalla ritrovata ...

