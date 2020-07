No, Vladimir Putin non ha accusato i leader mondiali di voler ridurre la popolazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 4 maggio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post che, stando a quanto scritto, riporterebbe un discorso «tenuto nascosto» e attribuibile a Vladimir Putin. Il presidente russo avrebbe dichiarato: «Oggi sono stanco. Stanco di tutto. Voglio parlare ai leader del mondo. Cos’avete che non va? Che piano diabolico tramate? State deliberatamente cercando di ridurre la popolazione mondiale, e lo state facendo a costo di vite innocenti, di menti fragili che credono nella vostra correzione politica». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato o documento ufficiale attribuibile a Putin. Si tratta quindi di una notizia falsa e frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 4 ... Leggi su facta.news

