No, questa foto non mostra il senatore Usa Chuck Schumer mentre bacia una bambina (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 18 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto di un uomo che sembra baciare una bambina. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto in lingua inglese: «Chuck Schumer kissing this child on Epstein island !!! (…)». Il riferimento è al senatore degli Stati Uniti d’America appartenente al partito democratico Chuck Schumer e a Jeffrey Epstein, imprenditore suicida accusato di abusi sessuali, perpetrati nelle sue proprietà nelle isole caraibiche, e traffico internazionale di minorenni. Il contenuto oggetto della nostra analisi è però fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 18 luglio 2020 – Fuori contesto Come ... Leggi su facta.news

"Ogni anziano è tuo nonno", per un dialogo tra generazioni

Papa Francesco invita i giovani, e non solo, a compiere un gesto di tenerezza per gli anziani. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita lancia l'hshtag #sendyourhug, per inviare abbracci virtua ...

Stefano De Martino in vacanza in dolce compagnia dopo l'addio a Belen. FOTO

Sorrisi, tuffi e abbracci. Stefano De Martino ha trascorso dei teneri momenti in riva al mare e in barca, precisamente tra Ponza e Napoli, ma questa volta senza nessuna compagnia femminile, circondato ...

