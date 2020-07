"Niente politici nel mio ristorante: in crisi a causa loro". Il ristoratore attacca il governo: "Vergognose le scelte fatte" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il cartello campeggia da due giorni sulla porta a vetri del ristorante, è scritto a mano con pennarello nero, impossibile non notarlo. Dice: «In questo locale non è gradita la presenza di politici!!!», con tre punti esclamativi, un po' come si fa in certi negozi quando si legge «i cani non possono entrare» oppure sui portoni delle chiese: «Vietato l'ingresso in costume da bagno». Ma qui non è una questione di decoro o igiene piuttosto un grido d'allarme che il titolare del Peperoncino d'Oro, Valerio Laino, ha deciso di lanciare per difendere il suo lavoro e la sua categoria. Specializzato in piatti a base di pesce, nella centralissima via del Boschetto di Roma, rione Monti, il suo locale sforna prelibatezze dei nostri mari unite ai sapori della Calabria da cui il giovane chef proviene. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Niente politici Borgo Sisa, niente festa Pd Restano gli incontri politici il Resto del Carlino Doppia preferenza, niente di fatto in Consiglio regionale. Lopalco nel mirino dei franchi tiratori

BARI – “Mi assumo la responsabilità politica di non essere riuscito a convincere la maggioranza in Consiglio ad approvare la doppia preferenza di genere che è un punto essenziale del nostro programma” ...

Coronavirus, il metodo soft della Svezia: niente mascherine in pubblico

