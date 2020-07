Neymar il migliore del mondo, Rivaldo ci crede: “Ha cambiato atteggiamento. Può vincere 2-3 Pallone d’Oro…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Da brasiliano a brasiliano. Rivaldo crede in Neymar. Dopo averlo spesso criticato per qualche atteggiamento sbagliato di troppo, in campo e fuori, l'ex Pallone d'Oro è convinto che il "Nuovo Neymar" possa davvero mettere fine al duopolio Messi-Cristiano Ronaldo come giocatori più forti del mondo.Parlando a Betfair, l'ex campione con un passato anche con le maglie di Barcellona e Milan si è detto convinto della grande possibilità di O'Ney di imporsi a 360 gradi nel panorama calcistico mondiale.Rivaldo: "Ha cambiato atteggiamento. Può essere il migliore"caption id="attachment 924119" align="alignnone" width="581" Neymar Psg (getty images)/caption"Sono un ... Leggi su itasportpress

"Quante Champions ha vinto il Barcellona con quello che dicono sia il miglior giocatore del mondo?".

Il calcio moderno ormai è diventato a pieno titolo non solo uno sport, ma anche e soprattutto un'industria capace di investimenti e guadagni miliardari.

