Netflix acquista i diritti di Champions League e Ligue 1 in Francia (Di giovedì 30 luglio 2020) Netflix trasmetterà il calcio francese, grazie a uno speciale abbonamento gli appasionati potranno vedere Ligue 1, Champions League ed Europa League. Grazie a un accordo sancito con Mediapro, in Francia Ligue 1 e Champions League verranno trasmesse su Netflix. Il calcio francese diverrà così predominio della piattaforma streaming. Netflix avrebbe dunque raggiunto un accordo con Mediapro per trasmettere il calcio francese a partire dalla prossima stagione. Il servizio, disponibile in Francia, sarà usufruibile dal 17 agosto e trasmetterà anche la Champions League e l'Europa League. In ... Leggi su movieplayer

L’Equipe – Netflix acquista i diritti di Champions e Ligue 1 in Francia

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, Netflix avrebbe raggiunto un accordo con Mediapro per trasmettere il calcio francese a partire dalla prossima stagione. Il servizio sarà dis ...

