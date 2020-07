Nel furgone con 660 kg di tabacco di contrabbando per 30mila euro: denunciati in 4 (Di giovedì 30 luglio 2020) Si aggirano con un furgone sospetto in zona stazione a Udine: al controllo, la polizia scopre che trasportano 660 kg di tabacco di contrabbando per un valore di 30mila euro . Personale della Polizia ... Leggi su udinetoday

virginiaraggi : Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale. È stato fermato in questi giorni dal Nucle… - Giancar70336148 : RT @avimmaisacap: Roma, Raggi: «Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale.» Bene, avanti così @virginiaraggi… - pallina60 : RT @avimmaisacap: Roma, Raggi: «Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale.» Bene, avanti così @virginiaraggi… - AnnaMar74773335 : RT @avimmaisacap: Roma, Raggi: «Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale.» Bene, avanti così @virginiaraggi… - patriziafloris6 : RT @avimmaisacap: Roma, Raggi: «Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale.» Bene, avanti così @virginiaraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel furgone Ruba nel furgone e saccheggia i negozi, ladro incastrato grazie al cittadino-007 Il Tirreno Deloitte Technology Fast 500 EMEA: Prima Assicurazioni nella top 10

Nella Top 10, guidata dall’inglese Revolut, c’è anche un’azienda fintech italiana: Prima Assicurazioni, agenzia assicurativa online fondata nel 2015 e specializzata in polizze Rc auto, moto e furgoni, ...

MILANO. ON LINE IL BANDO RIVOLTO A IMPRESE E TERZO SETTORE PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2020 – Pubblicato sul sito del Comune di Milano il bando per accedere ai contributi destinati a imprese, Terzo settore ea soggetti titolari di partita IVA che vo ...

Nella Top 10, guidata dall’inglese Revolut, c’è anche un’azienda fintech italiana: Prima Assicurazioni, agenzia assicurativa online fondata nel 2015 e specializzata in polizze Rc auto, moto e furgoni, ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2020 – Pubblicato sul sito del Comune di Milano il bando per accedere ai contributi destinati a imprese, Terzo settore ea soggetti titolari di partita IVA che vo ...