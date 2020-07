Negozi Calzedonia: 100 nuove assunzioni in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Calzedonia, compagnia Italiana che produce biancheria intima, calze e costumi da bagno, assumerà 100 nuove figure tra le quali: Assistenti alle Vendite, che dovranno accogliere e soddisfare i clienti, supportarli e assisterli nei loro acquisti, organizzare l’area vendita e il magazzino; Responsabili di Negozio, i quali dovranno occuparsi della supervisione, motivazione e formazione dello staff, dell’analisi e monitoraggio degli incassi, della gestione e organizzazione del magazzino; Addetti Assistenza Utenti, che dovranno fornire assistenza diretta agli utenti, gestire le problematiche di natura software e hardware, preparare e configurare i computer, le stampanti e i portatili aziendali, supportare i referenti Italiani all’estero, soddisfare le richieste delle persone della ... Leggi su quifinanza

m4rik4_ : @cigarettestome alcuni negozi qui nel mio paese, anche perché vicino dove abito io non ci sono negozi come tezenis… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi Calzedonia

Zonalocale Lanciano

L'aula virtuale di ITS Machina Lonati diventa fucina di progetti per le aziende: nel periodo di lockdown gli studenti del II anno, a stage sospeso, hanno deciso di investire il proprio tempo per anali ...in foto: I 5 centri comerciali di Milano in cui andare con la metropolitana. Milano ha diversi centri commerciali ma per raggiungerli si è spesso costretti a prendere la macchina perché sono lontani d ...