“Nego il mio consenso al prolungamento dello Stato di Emergenza” – la Catena di S. Antonio su FB (Di giovedì 30 luglio 2020) “Nego il mio consenso al prolungamento dello Stato di Emergenza” è un esempio da manuale di pensiero magico, culto del cargo e bufala Voltron tutto assieme. “Nego il mio consenso al prolungamento dello Stato di Emergenza”L’idea alla base di questa Catena di S. Antonio è la medesima alla base della dichiarazione su Facebook della Convenzione di Berna e dello Statuto di Roma, dell’autocertificazione contro le autocertificazioni di Fase 2 e le mascherine. Sostanzialmente l’idea che, ripetendo talune ritualità, esse possano avere la qualsivoglia influenza nel reale. Ai tempi dell’autocertificazione contro le mascherine, ricordammo ... Leggi su bufale

