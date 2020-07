Nba si riparte: calendario, squadre e come vederla in tv in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Riprende la Nba per concludere la stagione segnata e interrotta lo scorso 11 marzo dal maledetto coronavirus. Tutto il campionato (ciò che resta della stagione regolare, play-off, finali di conferenza, finali per l'anello) si giocherà in Florida, a Orlando, sul parquet del Walt Disney Resort. Niente viaggi aerei e tour de force di trasferte e niente pubblico dal momento che le gare saranno a porte chiuse: il tutto può essere un fattore in questa ripresa che vede favoriti nei pronostici – ma con fotogrammi fermi alla sospensione – i due team di Los Angeles e Milwaukee. I Bucks di Antetokounmpo si inseriscono terzi incomodi nel derby angelino tra i Lakers di LeBron James, favoriti per il titolo, e i Clippers di Leonard. Outsider, Houston Rockets che possono contare sul formidabile duo Harden-Westbrook. Il primo appuntamento, programmato anche in tv su ... Leggi su gqitalia

