NBA, si ricomincia stanotte nella “bolla” di Disney World (Di giovedì 30 luglio 2020) La stagione 2019-2020 di NBA ricomincia stanotte dopo 4 mesi di interruzione, con New Orleans Pelicans contro Utah Jazz. La pandemia da coronavirus ha causato nei mesi scorsi una lunga interruzione degli sport più noti e seguiti in gran parte dei paesi occidentali. È toccato anche al campionato di basket più famoso al mondo, interrotto l’11 marzo scorso. Proprio un giocatore della NBA, Rudy Gobert degli Utah Jazz, era risultato il primo atleta professionista positivo alla Covid-19 negli Stati Uniti. Per limitare il più possibile i rischi di nuovi contagi gli organizzatori del campionato hanno escogitato una formula molto suggestiva e assolutamente atipica. Tutte le partite ancora da giocare da qui alla fine si disputeranno nell’area dell’imponente resort di Disney ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : NBA ricomincia NBA, Lou Williams, Montrezl Harrell e Patrick Beverley: chi gioca contro i Lakers? Sky Sport La pallacanestro nell’era dell’epidemia

Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers è stato il primo giocatore a scendere in campo nel pomeriggio del 22 luglio, riscaldandosi per la prima partita della National basketball association (Nba) dopo ...

Nba, l’attesa è finita: stanotte ricomincia lo spettacolo

