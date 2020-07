NBA, riparte lo spettacolo ad Orlando: dove seguire le partite (Di giovedì 30 luglio 2020) La NBA è pronta a ripartire nella bolla del Walt Disney Resort di Orlando. Andiamo a vedere dove seguire le ultime partite di Regular Season. Il grande spettacolo della NBA è pronto a tornare sul parquet del Walt Disney Resort di Orlando. Come già annunciato dal Commissioner Adam Silver, non torneranno tutte e trenta le … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

supportersmagaz : Adam Silver ricorda la partnership tra @nba e @Microsoft, 'una nuova grande esperienza per i tifosi'. Ne parleremo… - supportersmagaz : Adam Silver alla @CNN Oggi riparte l'#NBA con due partite. Ne parleremo ampiamente anche sul nostro sito internet e… - sportli26181512 : NBA, deciso il ritorno in campo: la guida completa con date e calendario: Tutto quello che c'è da sapere sulla stag… - basketinside360 : Sky Sport NBA, si riparte con la stagione! - - lamaniadelcesto : ?? Domani la stagione riparte e i Rockets perdono già una pedina fondamentale nello scacchiere di Coach Mike D'Anton… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA riparte

Quattro mesi e mezzo dopo, la NBA riparte. Il più importante campionato di basket del mondo riprende, nella famosa “bolla” di Orlando, la più travagliata stagione della sua storia. Non ci saranno tutt ...Anche il basket NBA è pronto ad affrontare il suo nuovo inizio per portare a termine la stagione 2019/2020, interrotta l’11 marzo scorso. In arrivo tante partite live su Sky e in streaming su NOW TV, ...