NBA, Micheal Jordan in azione: donati 2.5 milioni di dollari a enti della Black Community (Di giovedì 30 luglio 2020) Micheal Jordan, pochi giorni dopo la morte di George Floyd, aveva donato 100 milioni di dollari a tutte quelle organizzazioni che lottano quotidianamente contro il razzismo, spalmati in dieci anni. E dopo qualche mese da questo annuncio, l’impegno si trasforma improvvisamente in azione: Michael Jordan e il Jordan Brand hanno rivelato oggi le prime tre organizzazioni che riceveranno parte dei fondi stanziati, ossia 2.5 milioni di dollari. Un milione andrà alla NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. (LDF), mentre l’altro finirà nelle casse del Formerly Incarcerated & Convicted People and Families Movement (FICPFM). La mezza quota rimanente sarà percepita ... Leggi su sportface

