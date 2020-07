NBA, la scelta di Gallinari: “Dietro la mia canotta? ‘Giustizia’ in italiano” (Di giovedì 30 luglio 2020) Per ricordare George Floyd sulla canotta “ho scelto di scrivere la parola giustizia, in italiano, visto che era concesso. Tra le proposte arrivate mi è sembrato il nome che racchiude meglio il momento. Chiedere giustizia significa chiedere anche uguaglianza. Giustizia sociale e non solo. La vicenda mi ha colpito molto: non mi aspettavo una reazione di queste dimensioni. Finalmente”. Questa la posizione di Danilo Gallinari sulla morte di George Floyd e sull’iniziativa dell’NBA per ricordare quanto accaduto. Il talento italiano è pronto a tornare ufficialmente in campo con gli Oklahoma City Thunder per la parte finale di una stagione a lungo interrotta causa pandemia: stanotte nella “bolla” di Orlando ripartiranno i match. “E’ come vivere in un grande campus, tutti riuniti, a colazione, pranzo ... Leggi su sportface

