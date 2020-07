Nasa lancia il razzo "Perseverance" verso Marte per cercare tracce di vita (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ stato lanciato dalla rampa 41 di Cape Canaveral, in Florida, il razzo Atlas che spedirà verso Marte il nuovo rover della Nasa 'Perseverance'. Obiettivo della missione è la ricerca di tracce di vita... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Nasa lancia Nasa lancia il razzo "Perseverance" verso Marte per cercare tracce di vita Gazzetta del Sud Aerospazio: partita nuova missione Nasa Mars2020 con a bordo rover Perseverance

New York, 30 lug 14:02 - (Agenzia Nova) - È stato lanciato con successo il razzo Atlas 5 che ha dato il via alla nuova missione della Nasa Mars2020 con a bordo il quinto rover lanciato su Marte, il ...

Spazio, Nasa lancia rover 'Perseverance' verso Marte

Cape Canaveral (Florida, Usa), 30 lug. (LaPresse/AP) - La Nasa ha lanciato il rover Perseverance dalla base di Cape Canaveral, in Florida, alla volta di Marte per cercare tracce di vita sul pianeta ...

