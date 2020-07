Napoli, prestazioni pessime di Arek Milik: il parere dei tifosi e di Rino Gattuso (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo l’emergenza dovuta al Covid-19, il campionato di Serie A si avvia alla conclusione. Tra le squadre che hanno maggiormente deluso, vi è sicuramente il Napoli, con la squadra partenopea che, quest’anno, dovrà accontentarsi di un settimo posto nel massimo campionato italiano. Tuttavia, grazie alla vittoria della Coppa Italia, gli azzurri potranno partecipare alla prossima … L'articolo Leggi su dailynews24

MikeleDalterio : @Torrenapoli1 Nel post partita ha detto che lui sente il peso quando deve segnare a tutti i costi. Questo potrebbe… - LK0rp : @NuscoMichele @TolliVincenzo Siamo veramente arrivati al punto di metterlo in croce per qualsiasi motivo? Non si pu… - news24_napoli : Sampdoria-Milan, Pioli: “Facciamo prestazioni di alto livello. Su Calabria… - CorkScrew12 : RT @DavidBasco86: @Michela78105447 @AngeloVarvara ah quindi parli di prestazioni al di sotto del Napoli e ignori quelle al di sopra del Mil… - DavidBasco86 : @Michela78105447 @AngeloVarvara ah quindi parli di prestazioni al di sotto del Napoli e ignori quelle al di sopra d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prestazioni Napoli, prestazioni pessime di Arek Milik: il parere dei tifosi e di Rino Gattuso DailyNews 24 Lautaro, gol e nervi. Conte se lo coccola e il Barça non lo molla

Lo status di protagonista e rivelazione della stagione mal si sposa con l’esultanza polemica dopo la rete di martedì sera contro il Napoli. Eppure sono due facce della stessa medaglia, che più o meno ...

I nuovi progetti del Dac Campania, dalla fusoliera ibrida agli aerei green

Il Distretto aerospaziale è considerato il laboratorio di riferimento per l'industria dei cieli. E' qui che nascono i velivoli sempre più performanti del futuro E’ la Campania il laboratorio di riferi ...

Lo status di protagonista e rivelazione della stagione mal si sposa con l’esultanza polemica dopo la rete di martedì sera contro il Napoli. Eppure sono due facce della stessa medaglia, che più o meno ...Il Distretto aerospaziale è considerato il laboratorio di riferimento per l'industria dei cieli. E' qui che nascono i velivoli sempre più performanti del futuro E’ la Campania il laboratorio di riferi ...