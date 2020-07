Napoli, parla Dries Mertens: “Speriamo che Ciro Immobile non batta il record di Gonzalo Higuain” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens ha parlato oggi ai microfoni di Sky soffermandosi sull’attaccante della Lazio Ciro Immobile che, proprio segnando contro il Napoli, potrebbe battere il record storico di Gonzalo Higuain di 36 reti in un singolo campionato, ottenuto proprio con la maglia azzurra nel 2016. Il belga ha appena rinnovato e ora è concentratissimo sui prossimi match. “record di Immobile? Lui sta facendo bene già da tanti anni. E’ un giocatore fortissimo. Sono contento per lui. Speriamo sabato non batta il record di Higuain, vorrebbe dire che ha segnato contro di noi”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

