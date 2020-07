Napoli, nell’affare Osimhen rientrerebbe anche Karnezis: il portiere avrebbe già firmato (Di giovedì 30 luglio 2020) Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. La dirigenza partenopea, in queste ore, sta perfezionando la trattativa per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen, con l’attaccante azzurro che potrebbe essere ufficializzato da un momento all’altro. Secondo le ultime indiscrezioni, nella trattativa rientrerebbe anche Karnezis, con il portiere azzurro che avrebbe già firmato … L'articolo Napoli, nell’affare Osimhen rientrerebbe anche Karnezis: il portiere avrebbe già firmato Leggi su dailynews24

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli-#Osimhen, Karnezis nell'affare: le cifre. L'ex agente: 'Temeva il razzismo dell'Italia, avrebbe detto no a 10 milioni… - _SiGonfiaLaRete : #Osimhen-#Napoli, documentazione completata entro stasera: nell'affare #Karnezis e #Manzi - infoitsport : Bernardeschi Napoli nell’affare Milik. Ma c’è un problema: due alternative - infoitsport : Napoli, non solo Karnezis nell'affare Osimhen: al Lille anche un difensore! - news24_napoli : Osimhen, documentazione completa entro stasera. Pedullà: “Nell’affare… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nell’affare Droga da Castellammare a Sorrento, criminali stabiesi tentano la scalata agli affari in penisola: 14 in cella e tre ai domiciliari - Inchiesta partita da auto in fiamme a Vico, aggressioni per il controllo del territorio IlCorrierino.com