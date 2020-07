Napoli-Lazio, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens parte dal primo minuto (Di venerdì 31 luglio 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Lazio, ultima di campionato in programma domani 1 agosto alle 20:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret, secondo la rosea. Fabian Ruiz, Diego Demme e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Potrebbe non esserci José Callejon. Insieme al capitano Lorenzo Insigne ci saranno Matteo Politano e Dries Mertens, uscito acciaccato dalla sfida contro l’Udinese, ma ormai tornato in forma. La Lazio proverà a far segnare in tutti i modi Ciro Immobile, che ha nel mirino il record di goal in Serie A ... Leggi su calciomercato.napoli

FBiasin : 1 #Juve??#Sarri 2 #Inter??#Conte 3 #Atalanta??#Gasperini 4 #Lazio??#Inzaghi 5 #Roma??#Fonseca 6 #Milan??#Pioli 7… - adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - news24_napoli : Napoli-Lazio, Rambaudi: “Finisce 2-2”. Auriemma: “No, ti dico marcatore… - Fra74111 : RT @forever00712: @PresMoratti La Lazio di Inzaghi (2mln) ha vinto la Supercoppa Il Napoli di Gattuso (1,5mln) ha vinto la Coppa Italia La… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio Napoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Napoli-Lazio, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens parte dal primo minuto

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Lazio, ultima di campionato in programma domani 1 agosto alle 20:45. La ...

Prima il Barcellona, poi la rifondazione

Si fa presto a leggere nella mente di Aurelio De Laurentiis. II suo silenzio aiuta. Stavolta non parla da tempo, facile pensare che prepari un’altra rivoluzione. La sconfitta con l’Inter segnala note ...

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Lazio, ultima di campionato in programma domani 1 agosto alle 20:45. La ...Si fa presto a leggere nella mente di Aurelio De Laurentiis. II suo silenzio aiuta. Stavolta non parla da tempo, facile pensare che prepari un’altra rivoluzione. La sconfitta con l’Inter segnala note ...