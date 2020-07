Napoli, al Cotugno nuova vittima di coronavirus: muore 45enne di Giugliano (Di giovedì 30 luglio 2020) Aveva 45 anni. E’ la prima vittima del coronavirus a Giugliano dopo la fine del lockdown. L’uomo era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli insieme alla moglie. E’ spirato nel pomeriggio di ieri nel reparto di terapia intensiva, dov’era ricoverato da alcuni giorni. Giugliano, il coronavirus torna a mietere vittime: Antonio aveva 45 anni Il 45enne … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

maldinapoli : Le #fonti. #Covid, aumento ricoveri al Cotugno. Il dg: 'Ora il virus colpisce gli under 40' - laccio : @Miti_Vigliero @sole24ore se puo consolarti non è solo la liguria che fa magheggi...oggi pomeriggio il direttore de… - laccio : @sonoNAPnonITA @Torrenapoli1 Sui ricoveri la tabella mente spudoratamente...il direttore del cotugno in un'intervis… - MagaMagaoz : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, allarme del #Cotugno: 'Aumento dei ricoveri in terapia intensiva: molti giovani gravi' - maurazamir : RT @PediatriaOggi: #Coronavirus, allarme del #Cotugno: 'Aumento dei ricoveri in terapia intensiva: molti giovani gravi' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cotugno Covid, aumento ricoveri al Cotugno. Il dg: "Ora il virus colpisce gli under 40" NapoliToday Il focolaio al centro estivo della scuola materna di Cimitile in Campania

Una scuola materna a Cimitile in Campania è stata chiusa e un centinaio di persone tra bambini e personale che frequentano il campo estivo sono stati sottoposti a tampone: due bambine, cuginette, sono ...

Covid, un morto a Napoli: è il primo decesso dopo aumento dei casi

Il Covid a Napoli miete una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 85 anni affetto da numerose patologie e ricoverato per il virus: l’anziano – scrive Repubblica Napoli – è morto questa notte all’ospe ...

Una scuola materna a Cimitile in Campania è stata chiusa e un centinaio di persone tra bambini e personale che frequentano il campo estivo sono stati sottoposti a tampone: due bambine, cuginette, sono ...Il Covid a Napoli miete una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 85 anni affetto da numerose patologie e ricoverato per il virus: l’anziano – scrive Repubblica Napoli – è morto questa notte all’ospe ...