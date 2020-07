Nanni: Parchi chiusi e bambini a casa (Di giovedì 30 luglio 2020) – “Dopo quasi 8 mesi, nonostante le rassicurazioni degli esponenti 5 Stelle, non si ha nessuna certezza sulla riapertura dei Parchi giochi di Torbellamonaca e Ponte di Nona”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “Questa vicenda è la fotografia di questi anni a 5 Stelle nei quali la soluzione dei problemi diventa un percorso ad ostacoli senza fine. Ricordo che il Parco Adelandia svolgeva la sua attività da quasi quarant’anni, pagando mensilmente al Comune di Roma un canone per l’utilizzo dello spazio, manutenendo l’area verde circostante, che oggi con la chiusura del parco giochi è abbandonata e soprattutto stava lì sulla base di un’autorizzazione concessagli 36 anni fa dall’allora VI Circoscrizione e di un bando vinto negli anni ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Parchi Nanni: Parchi chiusi e bambini a casa RomaDailyNews