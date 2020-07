Musei: Bradburne (Brera), 'basta turismo di massa, non so chi sia la Ferragni' (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Milano "non deve tornare a commettere l'errore di dare la caccia al turismo di massa, ma può diventare un modello in tutta Europa per un turismo più sostenibile che io chiamo di cittadinanza". Così James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera, interviene in un'intervista al quotidiano La Repubblica. "Questa aumentata possibilità di muoversi a basso costo ha creato un mostro in tutto il mondo. Con questa crisi, finalmente, inaspettatamente, e in alcuni casi tragicamente, abbiamo fatto quello che dice Greta Thunberg: abbiamo fermato la macchina di un fenomeno che stava distruggendo il pianeta", spiega. La critica è al turismo 'mordi e fuggi'. "Io sono per un turismo di cittadinanza, pure temporaneo. ... Leggi su iltempo

