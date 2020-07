Musei: Bradburne (Brera), 'basta turismo di massa, non so chi sia la Ferragni' (2) (Di giovedì 30 luglio 2020) (Adnkronos) - Il Covid-19 non ha risparmiato le casse di Brera. "Ovviamente, i nostri ricavi sono calati - spiega Bradburne -. Dovremo puntare su altre fonti: abbonamenti, attività online, nuovi progetti, nuove app Ma ho sempre detto, prima a Palazzo Strozzi a Firenze, e poi a Brera: non dobbiamo contare sul turismo mordi e fuggi. Chi arriva in una città per la seconda volta non vuole più essere un turista, ma un insider". E i primi insider sono gli abitanti. "Se Brera diventa il luogo più amato dai milanesi, tutto il resto segue. Sono stato molto criticato quando ho detto non vorrei più vedere un visitatore. Ma è vero, io vorrei fruitori, partecipanti, soci, abbonati, chi possa testimoniare entrando a Brera il suo legame con quel luogo e la ... Leggi su liberoquotidiano

