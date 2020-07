Morientes ricomincia da Capri: nuova avventura per l’ex Real Madrid (Di giovedì 30 luglio 2020) Fernando Morientes riparte da Capri: è il nuovo direttore tecnico. Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Real Madrid Fernando Morientes è in nuovo direttore tecnico del Racing Capri. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante di Real Madrid e nazionale spagnola. «Questa è un’esperienza importante dal punto di vista personale e professionale. Vorrei trasmettere tutti i valori che ho imparato nei miei 17 anni da professionista: abnegazione, lavoro di squadra, umiltà e disciplina sono valori fondamentali per chi voglia fare calcio a certi livelli. Partiamo dal basso, certo, ma il progetto crescerà e offriremo ai giovani l’opportunità di diventare calciatori. Mi piace molto gestire e ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Morientes ricomincia Champions, Ilicic e i giocatori più anziani con 3 o più gol in una partita. Classifica Sky Sport