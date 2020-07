Monza, Galliani: “L’obiettivo è la Serie A, arriveranno profili importanti in tal senso” (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel giorno del suo 76° compleanno Adriano Galliani, ad del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più importanti: “In arrivo il terzino Carlos Augusto? Non amo annunciare le cose fino a quando non sono firmate. Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, li stiamo raggiungendo. Ci sarà qualcuno che arriverà dalla A, ci sono giocatori che possono arrivare dalla B. Certamente stanno arrivando profili importanti per provare a portare il Monza in A per la prima volta nella sua storia. Prima o poi, qualcuno lo deve portare lì e penso che nessuno più di Berlusconi possa realizzare questo sogno. Ai giocatori e allo staff tecnico, il primo giorno di lavoro a Monzello, ho detto ... Leggi su sportface

