Monza | Galliani | «L’obiettivo è andare in serie A»

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sugli obiettivi stagionali della compagine brianzola: «Ci sarà qualcuno che arriverà dalla A, ci sono giocatori che possono arrivare dalla B. Certamente stanno arrivando profili importanti per provare a portare il Monza in A per la prima volta nella sua storia. Ai giocatori e allo staff tecnico, il primo giorno di lavoro a Monzello, ho detto che sarebbero arrivati giocatori importanti. Bisogna avere due giocatori importanti in ogni ruolo e chi non è d'accordo, poteva dirlo e si sarebbero trovare delle ...

