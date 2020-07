Monza, Galliani: “Ho il biancorosso nelle vene, noi a lavoro dal 1° luglio. Brocchi? Ho la mia idea” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Il presidente Berlusconi e io abbiamo portato 31 anni di Milan al Monza".Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoSport lo storico direttore sportivo rossonero - oggi amministratore delegato del Monza - è tornato a parlare della sua avventura al Milan, spiegando come tale esperienza sia servita per porre solide basi che costituiscano il futuro del club biancorosso: "La mia avventura al Milan non ci sarebbe mai stata se non fossi passato dal Monza. I 10 anni di esperienza maturata hanno fatto pensare a Berlusconi che io fossi in grado di gestire il Milan, cosa che ho fatto per 31 anni. Adesso sono tornato qua dove c’è la mia vita, ho i colori biancorossi nelle ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Monza, Galliani: “Ho il biancorosso nelle vene, noi a lavoro dal 1° luglio. Brocchi? Ho la mia idea” - Mediagol : #Monza, Galliani: 'Ho il biancorosso nelle vene, noi a lavoro dal 1° luglio. Brocchi? Ho la mia idea'… - cmdotcom : #Monza, #Galliani: 'Obiettivo #SerieA, il quarto posto è un fallimento' - sportli26181512 : Monza, Galliani: 'Obiettivo Serie A, il quarto posto è un fallimento': Nel giorno del suo 76esimo compleanno Adrian… - TUTTOB1 : Galliani: 'Solo Berlusconi può portare il Monza in A. Quarto posto? Un fallimento' -