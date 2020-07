Monza, Galliani conferma: “Obiettivo Serie A. Mercato? Arriveranno giocatori dal massimo campionato…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Obiettivo Serie A. Il Monza non si nasconde. Nel giorno del suo 76° compleanno Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, ha parlato del futuro della società e delle ambizioni per le prossime annate. Ai microfoni di Tuttosport, l'ex dirigente del Milan non ha nascosto il grande desiderio suo e del patron Silvio Berlusconi.Galliani: "Vogliamo la Serie A"caption id="attachment 286691" align="alignnone" width="422" Galliani (getty Images)/captionTema principe il Mercato: "Se è in arrivo il terzino Carlos Augusto? Non amo annunciare le cose fino a quando non sono firmate", ha detto Galliani in tema trattative. "Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, li stiamo raggiungendo. Ci sarà qualcuno che arriverà ... Leggi su itasportpress

