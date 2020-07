Minnesota, coppia al supermarket indossa mascherina con svastica (Di giovedì 30 luglio 2020) Walmart ha vietato l’ingresso “almeno per un anno” alla coppia. La decisione è stata presa dopo una videodenuncia pubblicata su Facebook. Un uomo e una donna sono entrati nel supermercato Walmart di Marshall, in Minnesota, indossando mascherine decorate con svastiche naziste, dopo la decisione della catena di rivenditori di obbligare i clienti ad indossare il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Una coppia è andata a fare shopping sabato 25 luglio, al Walmart di Marshall in Minnesota indossando mascherine decorate con svastiche naziste. Mentre la coppia stava effettuando il check-out, un altr ...

