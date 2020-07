Milik-Juventus, Gazzetta: il Napoli chiede 50mln! Si entra nella fase delle schermaglie su formule e conguaglio, spunta la contropartita giusta (Di giovedì 30 luglio 2020) È evidente che la testa della punta sia già al mercato, come racconta la Gazzetta dello Sport: 'La trattativa stenta a decollare. L'insidia è l'accordo imbastito tra la punta e il club di Agnelli, l'... Leggi su calcionapoli24

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Milik si è promesso alla Juve Berna la chiave giusta? De Laurentiis chiede 50 milioni per la punta. E c’è l’Atletico. L’insidia per il Napoli è l’accordo imbast ...Juventus, Milik resta nel mirino dei bianconeri. Tuttavia, vista la scadenza del contratto nel 2021, la strategia dei bianconeri sembrerebbe quella dell'attesa visto che la Juventus non intende sborsa ...