Milan, rinnovo di contratto in vista per Calhanoglu: possibile clausola rescissoria nel nuovo accordo del turco (Di giovedì 30 luglio 2020) Non solo Ibra e Donnarumma, in casa Milan a tenere banco in questi giorni è anche il discorso legato al futuro di Hakan Calhanoglu con la dirigenza rossonera al lavoro per blindare il trequartista turco ed allontanare ogni tipo di voce di mercato sul suo conto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Milan e l'agente del giocatore Gordon Stipic per parlare per l'appunto del suo futuro e gettare le basi del rinnovo di contratto: il... Leggi su 90min

