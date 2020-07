Milan, Mbappè su Ibrahimovic: “A 38 anni che giocatore” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Sto riguardando la partita del Milan: che giocatore Ibrahimovic. A 38 anni”. Questo il tweet del talento del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappè, fermo per un infortunio rimediato nella finale di Coppa di Francia e che probabilmente gli farà saltare la gara di Champions contro l’Atalanta, che elogia un altro grande talento del mondo del calcio, Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta nella partita di ieri contro la Sampdoria. Leggi su sportface

Guillaumemp : Intanto Mbappé su Twitter : “Sto guardando la replica della partita del #Milan. Zlatan, che giocatore. 38 anni... ??” - herbertharriola : RT @_schiaffino__: strano che Mbappe si metta sul divano per guardare il Milan. Eppure mi avevano assicurato che ormai siamo come il Sassuo… - Jnterista_5 : Mbappè al milan. Ora chi lo sente Pasquinucci - Danielee1899 : RT @_schiaffino__: strano che Mbappe si metta sul divano per guardare il Milan. Eppure mi avevano assicurato che ormai siamo come il Sassuo… - leo_renard11 : RT @Guillaumemp: Intanto Mbappé su Twitter : “Sto guardando la replica della partita del #Milan. Zlatan, che giocatore. 38 anni... ??” -

