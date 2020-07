Milan, Massara: "Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic? Parliamo con Raiola, siamo fiduciosi" (Di giovedì 30 luglio 2020) Nelle ultime ore i Rinnovi di contratto di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma sono diventati i temi caldi in casa Milan. Affidata la guida tecnica a Stefano Pioli, capace di guadagnarsi la riconferma a suon di prestazioni, il club rossonero valuta ora le strategie per rinforzare la rosa e trattenere i pezzi grossi. A partire dallo svedese: "Ci vediamo tutti i giorni con Ibra e stiamo parlando con Raiola: vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante cose da... Leggi su 90min

Il Milan si gode l’ennesima vittoria post lockdown, e si gode soprattutto un Ibrahimovic più scatenato che mai. Il Benjamin Button rossonero (sua citazione) sembra essersi convinto della permanenza, m ...Genova, 29 luglio 2020 – Tra le priorità del Milan ci sono sicuramente le conferme di Gianluigi Donnarumma, protagonista anche contro la Sampdoria (quarto rigore parato in stagione per lui) e con un c ...