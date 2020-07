Milan, Ibrahimovic ha scelto: il futuro sarà ancora in rossonero (Di giovedì 30 luglio 2020) Ibrahimovic è sempre più convinto, il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. L'attaccante svedese, infatti, spinto anche dall'ottimo rapporto con il tecnico Milanista Stefano Pioli, avrebbe scelto di proseguire questa seconda avventura con la maglia del Milan.IL RITORNOcaption id="attachment 995409" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic (getty images)/captionZlatan Ibrahimovic ha lasciato l'Italia (andando via proprio dal Milan) nel 2012 per tuffarsi nella ricca avventura al PSG. Dopo l'avventura francese ha abbracciato la Premier League dove ha passato due stagioni al Manchester United, prima del passaggio al Los Angeles Galaxy. Quindi, il ritorno in Italia, ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Il #Milan continua a vincere con maturità (11 risultati utili consecutivi), con un ragazzino di quasi 39 anni che d… - OptaPaolo : 50+50 - Zlatan #Ibrahimovic è il primo giocatore nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno 5… - Gazzetta_it : #Ibra ha deciso: continuerà con il Milan. Decisivo #Pioli, l’ingaggio partirà da 4 milioni - 21brahim0vic : RT @SkySport: Milan, Bennacer: 'Ibrahimovic cerca la perfezione, così si diventa giocatori di livello' - MSpekled : RT @SkySport: Milan, Bennacer: 'Ibrahimovic cerca la perfezione, così si diventa giocatori di livello' -