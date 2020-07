Milan, Ibrahimovic ha deciso: futuro in rossonero, i dettagli sul rinnovo (Di giovedì 30 luglio 2020) Da tempo in casa Milan tiene banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic, dalla possibile rassegnazione per un addio inesorabile alla speranza di un futuro insieme: la resa dei conti è arrivata e sembra sorridere ai rossoneri. US Sassuolo v AC Milan - Serie A Lo svedese avrebbe infatti deciso di proseguire l'avventura in rossonero: secondo La Gazzetta dello Sport lo stipendio di Ibra sarà di 4 milioni di euro più bonus legati ai gol e alle presenze, nonché al raggiungimento della Champions League e... Leggi su 90min

